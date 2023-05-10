Рита Дакота высказалась по поводу пережитой пластики лица

Певица Рита Дакота призналась, что осталась довольна пережитой год назад пластикой носа

Российская певица и композитор Рита Дакота показала нос после ринопластики и раскрыла свое отношение к пережитой операции на лице. Соответствующие высказывания появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Знаменитость опубликовала видео, показав старую и новую форму носа, которую она изменила посредством хирургического вмешательства год назад. По словам поп-исполнительницы, она осталась довольна результатом. «Ни капельки не жалею, считаю, что это было одно из лучших решений в моей жизни», — высказалась она.

Дакота призвала фанатов консультироваться со специалистами по поводу пластики в случае недовольства своей внешностью. «В общем, девчонки, если у вас что-то криво, что-то вам не нравится и прочее, не бойтесь. Реально, жизнь одна, как говорил классик, кайфуйте», — призналась телезвезда в заключение.

В феврале Дакота продемонстрировала фанатам свою фигуру в максимальном весе. 32-летняя знаменитость опубликовала снимок, на котором позирует спиной к фотографу в разноцветном бикини. По ее словам, на фото ее вес составлял 67 килограммов при росте 165 сантиметров.