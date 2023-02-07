Рита Дакота показала тело в максимальном весе на фото в бикини

Певица Рита Дакота показала тело в максимальном весе на фото в разноцветном бикини

Российская певица и композитор Рита Дакота показала фанатам свое тело в максимальном весе. Соответствующие сторис появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

32-летняя знаменитость опубликовала снимок, на котором она позирует спиной к фотографу в разноцветном бикини. При этом ее волосы собраны в хвост и убраны под белую кепку. На размещенном кадре видны несовершенства кожи и целлюлит на ногах поп-исполнительницы. По ее словам, на данном изображении ее вес составлял 67 килограммов при росте 165 сантиметров.

«67 килограммов нажранных на стрессе с того самого февраля прошлого года», — заявила Дакота и вдобавок поделилась с поклонниками серией фото, на которых она запечатлена в своей идеальной форме в 2015-2017 годах. «Верните мне это тело!» — посетовала она в заключение.

В июле 2022 года Рита Дакота продемонстрировала лицо без макияжа и фильтров и раскрыла секрет своей красоты. Артистка сфотографировалась, лежа на кушетке, с нанесенным на лицо косметологическим средством, и рассказала, что будет колоть препарат против носогубных складок.