Певица Рита Дакота показала лицо без макияжа после уколов косметологическим препаратом

Российская певица и композитор Рита Дакота показала лицо без макияжа и фильтров и раскрыла секрет своей красоты. Соответствующие изображени появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

32-летняя знаменитость выложила в сторис несколько снимков из кабинета косметолога. Поп-исполнительница сфотографировалась, лежа на кушетке, с нанесенным на лицо косметологическим средством. «Это я в заморозке лежу. Сейчас будем колоть против носогубных складок какой-то модный препарат (название не уточняется) и уберем асимметрию на верхней губе», — рассказала звезда и призналась, что она не из тех девушек, которые говорят, что у них все натуральное.

«У меня нос не натуральный, (...), и носогубки колю, и на шее заломы тоже. Это моя не природная красота, а приобретенная», — подтвердила свои слова Дакота и на следующих кадрах продемонстрировала свое лицо после проведенной процедуры.

В мае Рита Дакота в качестве презента оплатила плюс-сайз-блогерше Станиславе Подоляк хирургическое вмешательство. Знаменитость рассказала в своих соцсетях, что исполнила мечту своей близкой подруги, подарив ей пластику груди в честь развода.