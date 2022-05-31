Рита Дакота подарила подруге «новую грудь в честь развода»

Певица Рита Дакота подарила блогерше Станиславе Подоляк операцию по уменьшению груди

Российская певица и композитор Рита Дакота в качестве презента оплатила плюс-сайз-блогерше Станиславе Подоляк хирургическое вмешательство. Об этом исполнительница рассказала на своей странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

В описании к размещенному посту знаменитость рассказала, что исполнила мечту своей близкой подруги, подарив ей пластику груди. «Исполнила свою мечту — исполнила и мечту подружки вслед. Я решила подарить Стаське (...) в честь развода и новой яркой жизни новую грудь», — написала она.

По словам Дакоты, у Подоляк была грудь шестого размера. В публикации исполнительница отметила, что после двух беременностей и родов бюст ее приятельницы сильно деформировался. В связи с этим было принято решение уменьшить размер груди и скорректировать ее форму посредством операции.

Ранее в мае Рита Дакота показала лицо после проведенной пластической операции. На размещенных кадрах в своих соцсетях поп-исполнительница продемонстрировала результат после ринопластики, которая в общей сложности длилась три часа. Поклонники оценили новую внешность Дакоты и отметили, что ее нос стал выглядеть аккуратнее и ровнее.