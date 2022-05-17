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Рита Дакота показала лицо после пластической операции

Российская певица Рита Дакота показала лицо после ринопластики

Кадр: @ritadakota

Российская певица и композитор Рита Дакота показала лицо после проведенной пластической операции. Соответствующее видео она опубликовала в сторис на своей странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах поп-исполнительница продемонстрировала результат после ринопластики, которая в общей сложности длилась три часа. «Ну вот, друзья, без фильтров и масок. Задача — устранить дефект и остаться при этом собой, потому что ты популярный артист, — суперсложная задача», — поделилась знаменитость своими впечатлениями с подписчиками.

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Поклонники оценили новую внешность Дакоты и принялись писать комплименты в «Директ». «Совсем не изменилась в сторону куклы!», «Очень круто, Рита! Уже видно, что бомба», «Та же любимая Ри, только нос теперь ровный», «Какой клевый, ровный и красивый носик! Не знаю, что там по отекам, но врач сделал гениальную работу», «Красиво даже с пластырем», «Красивая какая. И даже отека как будто и нет», — высказались они.

Ранее в мае Рита Дакота рассказала о своем состоянии после проведенной операции. Сначала артистка заявила, что сразу после процедуры чувствовала себя хорошо и удивилась отсутствию болевых ощущений. Но на следующий день она пожаловалась на плохое самочувствие, спровоцированное хирургическим вмешательством. Дакота призналась, что не могла спать, поскольку нос начал болеть и она не могла дышать.

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Мария Винар
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