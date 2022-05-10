Рита Дакота раскрыла подробности пластической операции

Российская певица Рита Дакота раскрыла подробности пережитой ринопластики

Российская певица и композитор Рита Дакота раскрыла подробности пережитой пластической операции. На эту тему она высказалась на своей странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Поп-исполнительница рассказала, что изменила форму носа посредством ринопластики, которая в общей сложности длилась три часа. Артистка заявила, что сразу после процедуры чувствовала себя хорошо и удивилась отсутствию болевых ощущений. По ее словам, на ее лице отсутствовали синяки и отеки, а вместо гипса врачи разместили на ее носу повязку.

«Я вышла из наркоза, все чудесно, болит минимально, родные все со мной. Столько любви, столько поддержки, столько добра в мой адрес. Будто у меня день рождения, а не у ровненького носа», — пошутила знаменитость в сторис.

Однако на следующий день знаменитость пожаловалась на плохое самочувствие, спровоцированное хирургическим вмешательством. Дакота призналась, что не могла спать, поскольку ее нос начал болеть и перестал дышать. «Ночь прошла сильно хуже, чем вчерашний день (...) Нос ноет, горло болит, рот сохнет, страшно оттого, что нос не дышит», — пояснила она.

В феврале Анна Семенович рассказала о результатах липосакции. Знаменитость призналась, что осталась довольна результатами процедуры, благодаря которой ей удалось уменьшить толщину рук и избавиться от второго подбородка. Известно, что манипуляции ей проводил хирург Сергей Свиридов, работающий в московской клинике Seline Clinic.