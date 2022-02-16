Анна Семенович рассказала о результатах липосакции

Бывшая солистка группы «Блестящие» и актриса Анна Семенович, перенесшая липосакцию нескольких частей тела, поделилась подробностями своего восстановления. Пост появился в ее Instagram-аккаунте.

43-летняя певица опубликовала серию снимков из московский клиники Seline Clinic, на которых она запечатлена через две недели после вмешательства, проведенного хирургом Сергеем Свиридовым. Знаменитость призналась, что осталась довольна результатами процедуры, благодаря которой ей удалось уменьшить руки и избавиться от второго подбородка.

«Конечно, отек еще есть, уйдет он окончательно через пару месяцев. Кожа на руках очень хорошо сокращается и не висит, руки стали гораздо тоньше и подтянутей, — рассказала исполнительница. — На подбородке и шее жира практически нет (...) Спасибо большое доктору за прекрасную работу и клинике за качество и результат».

В декабре 2019 года Анна Семенович сообщила о том, что страдает от генетической патологии под названием гигантомастия. Артистка объяснила, что врачи ставят такой диагноз, когда размер груди женщины достигает шестого, седьмого, восьмого, девятого и далее. Помимо этого, певица пожаловалась, что несколько лет назад была вынуждена сделать операцию по уменьшению груди с девятого до пятого размера.