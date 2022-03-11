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В российском регионе частично отменили ковид-сертификаты

В Челябинской области отменили ковид-сертификаты для посещения театров, музеев и концертов

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Власти Челябинской области с 11 марта частично отменили ковид-сертификаты. Об этом в официальной группе «ВКонтакте» сообщила пресс-служба правительства российского региона.

Документ теперь не понадобится предъявлять при посещении театров, музеев, а также концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий. Решение о послаблении ограничительных мер было принято в связи с улучшением эпидемиологической обстановки.

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Соответствующее распоряжение уже подписал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Ранее стало известно, что в Республике Коми с 11 марта отменят большинство ограничений, ранее введенных против распространения коронавирусной инфекции. Так, в регионе полностью отменили ковид-сертификаты и разрешили учреждениям культуры и спорта работать с полной заполняемостью залов.

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Евгения Куликова
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