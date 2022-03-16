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Мурашко назвал ключевые месяцы по развитию ситуации с COVID-19 в России

Мурашко назвал март и апрель ключевыми месяцами по развитию ситуации с COVID-19

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

Ключевыми месяцами по развитию эпидемиологической ситуации с коронавирусом в России являются март и апрель. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, его цитирует ТАСС.

По его словам, в связи с этим март и апрель нужно использовать для повторной вакцинации от COVID-19.

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Мурашко рассказал, что сейчас в госпиталях находятся более 85 тысяч пациентов с коронавирусом, всего под наблюдением врачей — 700 тысяч.

«Согласно имеющимся научным и клиническим данным, люди, которые прошли вакцинацию и ревакцинацию против новой коронавирусной инфекции, имеют значительно меньшие риски заболевания и передачи стелс-омикрона», — добавил министр.

Ранее ситуацию с COVID-19 в России оценила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Заболеваемость за последнюю неделю упала на 41,4 процента, снижение этого показателя наблюдается во всех возрастных группах, рассказала она. По словам главного санитарного врача, на Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург приходятся только 8,2 процента новых случаев заражения.

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Анастасия Шейкина
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