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Роспотребнадзор оценил ситуацию с коронавирусом в России

Попова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 во всех возрастных группах

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Заболеваемость COVID-19 в России за последнюю неделю упала на 41,4 процента, снижение этого показателя наблюдается во всех возрастных группах. Рост фиксируется только в одном регионе. Так ситуацию с коронавирусом в России оценила главный санитарный врач страны Анна Попова. Соответствующая информация опубликована на сайте Роспотребнадзора во вторник, 15 марта.

«По итогам 10-й недели 2022 года в стране зарегистрировано 361 292 случая заболевания COVID-19, показатель заболеваемости составил 246,20 на 100 тысяч населения», — говорится в сообщении.

Глава Роспотребнадзора также уточнила, что в структуре заболеваемости на Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург приходятся только 8,2 процента новых случаев заражения коронавирусом. 91,8 процента приходятся на остальные российские регионы.

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При этом 97 процентов всех подтвержденных случаев заболевания протекает как ОРВИ или бессимптомно, подчеркнула Попова.

По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией на 15 марта, за прошедшие сутки в России госпитализировали 7273 пациента с COVID-19. Выздоровели и выписались 118 372 человека. Также за минувшие 24 часа выявлено 36 678 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 17 412 919.

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Евгения Куликова
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