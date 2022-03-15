Роспотребнадзор оценил ситуацию с коронавирусом в России

Попова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 во всех возрастных группах

Заболеваемость COVID-19 в России за последнюю неделю упала на 41,4 процента, снижение этого показателя наблюдается во всех возрастных группах. Рост фиксируется только в одном регионе. Так ситуацию с коронавирусом в России оценила главный санитарный врач страны Анна Попова. Соответствующая информация опубликована на сайте Роспотребнадзора во вторник, 15 марта.

«По итогам 10-й недели 2022 года в стране зарегистрировано 361 292 случая заболевания COVID-19, показатель заболеваемости составил 246,20 на 100 тысяч населения», — говорится в сообщении.

Глава Роспотребнадзора также уточнила, что в структуре заболеваемости на Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург приходятся только 8,2 процента новых случаев заражения коронавирусом. 91,8 процента приходятся на остальные российские регионы.

При этом 97 процентов всех подтвержденных случаев заболевания протекает как ОРВИ или бессимптомно, подчеркнула Попова.

По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией на 15 марта, за прошедшие сутки в России госпитализировали 7273 пациента с COVID-19. Выздоровели и выписались 118 372 человека. Также за минувшие 24 часа выявлено 36 678 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 17 412 919.