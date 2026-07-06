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10:05, 6 июля 2026Россия

Российские военные атаковали крупнейший судостроительный завод в Киеве

Минобороны: Российские военные атаковали крупнейший судостроительный завод в Киеве
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Vladyslav Sodel / Reuters

Российские военные атаковали крупнейший судостроительный завод в Киеве — ЧАО «Кузницана Рыбальском». Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным оборонного ведомства, предприятие является крупнейшим в отрасли машиностроения на Украине.

На предприятии, в частности, производили артиллерийские катера проекта 58155 «Гюрза-М», а также выпускали и ремонтировали безэкипажные катера ударного типа.

Ранее стало известно об ударе возмездия по территории Украины за атаки на российскую гражданскую инфраструктуру. Под огнем оказалась украинская столица и область, а также другие регионы страны. Целью массированного удара стали предприятия топливно-энергетического и военно-промышленного комплексов, а также военные аэродромы.

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