В России госпитализировали 5109 пациентов с коронавирусом

Оперштаб сообщил о госпитализации 5109 пациентов с коронавирусом

В России за минувшие сутки госпитализировали 5109 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции в среду, 23 марта.

Днем ранее число госпитализаций составило 7854.

Выздоровели и выписались за последние сутки 70 622 человека. Всего с начала пандемии врачи вылечили 16 417 422 россиянина с коронавирусом.

Также за прошедшие 24 часа выявлено 26 826 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 17 664 621.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в стране за последние четыре недели заболеваемость COVID-19 cнизилась в 3,7 раза. Там добавили, что рост числа новых случаев коронавируса наблюдается только в трех российских регионах.