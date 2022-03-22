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В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с коронавирусом

В Роспотребнадзоре сообщили, что заболеваемость COVID-19 за 4 недели снизилась в 3,7 раза

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

В России заболеваемость COVID-19 за последние четыре недели снизилась в 3,7 раза. Об этом, оценивая эпидемиологическую обстановку, заявили в Роспотребнадзоре, передает ТАСС.

Там уточнили, что за неделю показатель заболеваемости снизился на 34,9 процента. Рост числа новых случаев коронавируса наблюдается только в трех российских регионах, добавили в Роспотребнадзоре.

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О ситуации с COVID-19 в России накануне высказался премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, темпы заболеваемости снижаются, но, несмотря на это, все пациенты должны получать необходимое лечение и уход. Он добавил, что правительство выделило более одного миллиарда рублей на выплаты социальным работникам, которые борются с вирусом в домах престарелых и в интернатах для инвалидов.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко объявил о смене протоколов лечения коронавирусной инфекции после появления омикрон-штамма. Министр заявил, что это позволяет более эффективно оказывать помощь больным и применять в лечении этого штамма только высокоэффективные препараты.

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Анастасия Шейкина
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