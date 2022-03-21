Мишустин оценил ситуацию с COVID-19 в России

Премьер-министр Мишустин заявил о снижении темпов заболеваемости COVID-19 в России

В России в настоящее время снижаются темпы заболеваемости коронавирусом. Такую оценку ситуации дал в понедельник, 21 марта, премьер-министр страны Михаил Мишустин, его слова приводятся в Telegram-канале кабмина.

Несмотря на это, все пациенты по-прежнему должны получать необходимое лечение и уход, пояснил премьер.

Мишустин пояснил, что по инициативе президента России Владимира Путина социальные работники, которые продолжают бороться с COVID-19 в домах престарелых и интернатах для инвалидов, получат специальные выплаты.

На предоставление таких выплат власти дополнительно выделили свыше одного миллиарда рублей, подчеркнул Мишустин.

Ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции рассказали, что в России за прошедшую неделю заболеваемость COVID-19 снизилась на 35 процентов.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России выросло за минувшие сутки на 28 709, до 17 611 401, пояснили в оперштабе.