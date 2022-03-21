Стало известно о снижении заболеваемости COVID-19 в России

Оперштаб заявил, что в России за неделю заболеваемость COVID-19 снизилась на 35 процентов

В России за прошедшую неделю заболеваемость COVID-19 снизилась на 35 процентов. Об этом заявили в понедельник, 21 марта, в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции, передает ТАСС.

В оперштабе отметили, что число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России выросло за минувшие сутки на 28 709, до 17 611 401.

Впервые с 16 января в российских регионах выявлено менее 30 тысяч случаев COVID-19 за день. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,16 процента, добавили в оперштабе.

Ранее сообщалось, что в России за прошедшие 24 часа госпитализировали 2187 пациентов с коронавирусом.

Выздоровели и выписались за последние сутки 61 938 человек. Всего с начала пандемии врачи вылечили 16 271 880 россиян с коронавирусом.