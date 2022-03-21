В России госпитализировали 2187 пациентов с коронавирусом

Оперштаб сообщил о госпитализации 2187 пациентов с коронавирусом за сутки

В России за минувшие сутки госпитализировали 2187 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции в понедельник, 21 марта.

Днем ранее число госпитализаций составило 2551.

Выздоровели и выписались за последние сутки 61 938 человек. Всего с начала пандемии врачи вылечили 16 271 880 россиян с коронавирусом.

Также за прошедшие 24 часа выявлено 34 819 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 17 611 401.

Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург высказался о сроках завершения пандемии коронавируса. По его словам, говорить о конце пандемии COVID-19 на данный момент рано. В некоторых странах начинается новая волна, подчеркнул он.