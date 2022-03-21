Гинцбург высказался о сроках завершения пандемии коронавируса
Глава Гамалеи Гинцбург заявил, что говорить о завершении пандемии COVID-19 пока рано
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург высказался о сроках завершения пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, говорить о завершении пандемии COVID-19 на данный момент рано. Он отметил, что во многих странах, наоборот, начинается новая волна, а в России пока и при старой волне в день умирает более 400 человек. «От какого еще заболевания в день умирает столько?» — отметил ученый.
Ранее Гинцбург рассказал о проверке назальной вакцины в экспериментальных опытах. Он заявил, что эксперименты показали эффективность такой вакцины, она защищает от омикрона. «Да, в экспериментальных опытах ее проверяют против омикрона, она работает», — подтвердил глава Гамалеи.
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