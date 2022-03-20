Гинцбург рассказал о проверке назальной вакцины в экспериментальных опытах

Глава Гамалеи Гинцбург: эксперименты показали, что назальная вакцина защищает от омикрона

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о проверке назальной вакцины в экспериментальных опытах. Его слова передает РИА Новости.

Гинцбург заявил, что эксперименты показали эффективность такой вакцины, она защищает от омикрона. «Да, в экспериментальных опытах ее проверяют против омикрона, она работает», — подтвердил глава Гамалеи.

Минздрав России разрешил клинические исследования назальной вакцины от коронавируса в октябре 2021 года.

Ранее Гинцбург отмечал, что уже 104 добровольца получили назальную вакцину COVID-19. По его словам, у пациентов не зафиксировали ни осложнения, ни побочные реакции. 18 марта Центр Гамалеи обратился в Министерство здравоохранения России за регистрацией назальной вакцины от СOVID-19.