В России госпитализировали 2551 человека с коронавирусом

Оперштаб заявил о госпитализации 2551 пациента с коронавирусом за сутки

В России за минувшие сутки госпитализировали 2551 пациента с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции в воскресенье, 20 марта.

Уточняется, что по сравнению с предыдущим днем число госпитализаций снизилось на 44,1 процента — 19 марта показатель составил 4564.

За сутки было выявлено 31 035 новых случаев инфицирования, всего с начала пандемии COVID-19 в стране зафиксировано 17 582 692 случая заболевания. При этом полностью выздоровели 16 209 942 человека, из них 74 675 — за минувший день.

Ранее в марте врач-вирусолог Евгений Тимаков предупредил, что осенью в России может снова произойти подъем заболеваемости COVID-19. При этом он подчеркнул, что летом эпидемиологическая обстановка будет стабильной, поскольку в стране сформирован достаточный коллективный иммунитет к коронавирусу.