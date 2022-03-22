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В России госпитализировали 7854 пациента с коронавирусом

Оперштаб сообщил о госпитализации 7854 пациентов с коронавирусом за сутки

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В России за минувшие сутки госпитализировали 7854 пациента с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции во вторник, 22 марта.

Днем ранее число госпитализаций составило 2187.

Выздоровели и выписались за последние сутки 74 920 человек. Всего с начала пандемии врачи вылечили 16 346 800 россиян с коронавирусом.

Также за прошедшие 24 часа выявлено 26 394 новых случая COVID-19. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 17 637 795.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в стране за последние четыре недели заболеваемость COVID-19 cнизилась в 3,7 раза. Там добавили, что рост числа новых случаев коронавируса наблюдается только в трех российских регионах.

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Анастасия Шейкина
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