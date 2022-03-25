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В России госпитализировали 4212 пациентов с коронавирусом

Оперштаб сообщил о госпитализации 4212 пациентов с коронавирусом за сутки

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В России за минувшие сутки госпитализировали 4212 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции в пятницу, 25 марта.

Днем ранее число госпитализаций составило 4540.

Рост числа госпитализаций зафиксирован в 26 регионах страны, снижение — в 57, в двух регионах ситуация осталась без изменений, пояснили в оперштабе.

За прошедшие сутки в России выписались в связи с выздоровлением 61 860 человек. Это на 7 процентов меньше по сравнению с предыдущим днем.

Всего за прошедшие 24 часа в стране выявили 25 382 новых случая COVID-19.

Ранее эксперт Роспотребнадзора Камиль Хафизов оценил возможность новой волны коронавируса. Он заявил, что подъема заболеваемости не ожидается, при этом подчеркнув, что доля стелс-омикрона в России растет.

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Анна Щербакова
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