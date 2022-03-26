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Оценена опасность одновременного заражения COVID-19 и гриппом

В Эдинбургском университете выявили, что комбинация гриппа и COVID-19 опасна для человека

Фото: Allison Dinner / Reuters

Медики оценили последствия одновременного заражения COVID-19 и гриппом. Соответствующая статья была опубликована в журнале Lancet, передает ТАСС.

Согласно заявлению пресс-службы Эдинбургского университета, специалисты выявили, что комбинация двух заболеваний особо опасна для человека. Так, одновременное заражение в четыре раза повышает шансы развития тяжелых форм COVID-19 и в 2,4 раза увеличивает вероятность гибели человека от осложнений.

Профессор Ливерпульского университета Кэлум Сэмпл также объяснил, что проблема комбинации гриппа и коронавируса станет крайне актуальной после того, как большинство стран мира откажутся от ограничительных мер. Он отметил, что поэтому особо важно, чтобы максимальное число людей были привиты от обоих заболеваний.

Ранее специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что благодаря омикрон-штамму COVID-19 превратился в сезонный ОРВИ, характеризующийся быстрым распространением и вытеснением его более опасных мутаций по всему миру. Эксперт подчеркнул, что вакцинация от коронавируса продолжает оставаться необходимой, поскольку непрошедшие ее люди, как правило, тяжело переносят заболевание.

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Марина Совина
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