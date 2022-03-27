В России анонсировали старт исследований поливалентной вакцины от COVID-19

Гинцбург заявил о старте испытаний поливалентной вакцины от COVID-19 на следующей неделе

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург анонсировал старт клинических исследований поливалентной вакцины против коронавируса. Слова специалиста передает ТАСС.

По словам Гинцбурга, клинические испытания препарата, созданного на основе сразу нескольких штаммов вируса, планируется начать на следующей неделе. «В составе будет три различных штамма — уханьский, омикрон и дельта», — пояснил он.

Ранее Минздрав России разрешил центру имени Гамалеи провести первую и вторую фазу клинических исследования препарата от COVID-19 на основе моноклональных антител «ГамКовиМаб». Препарат изготовлен в виде раствора для внутривенного введения.

В феврале центр имени Гамалеи получил разрешение на проведение клинических испытаний вакцины от коронавируса на основе вирусоподобных частиц. По словам Гинцбурга, новый препарат защитит от разных вариантов COVID-19.