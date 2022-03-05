В России разрешили исследования препарата от COVID-19 на основе антител

Минздрав России разрешил центру имени Гамалеи провести первую и вторую фазу клинических исследования препарата от COVID-19 на основе моноклональных антител «ГамКовиМаб». Соответствующая информация опубликована в госреестре лекарственных средств.

Препарат изготовлен в виде раствора для внутривенного введения.

Ранее в феврале центр имени Гамалеи получил разрешение на проведение клинических испытаний вакцины от коронавируса на основе вирусоподобных частиц. По словам Александра Гинцбурга, новый препарат будет поливалентным и защитит от разных вариантов COVID-19.

4 марта глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что ситуация с лекарствами в России стабильная, в стране сформированы значительные запасы препаратов.

По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией на 5 марта, за прошедшие сутки в России госпитализировали 9295 пациентов, заболевших COVID-19.