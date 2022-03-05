В России госпитализировали 9295 пациентов с коронавирусом

За минувшие сутки в России госпитализировали 9295 пациентов, заболевших COVID-19. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции в субботу, 5 марта.

Днем ранее число госпитализаций составило 9849.

Выздоровели и выписались за последние сутки 155 725 пациентов. Всего с начала пандемии врачи вылечили 14 418 916 россиян с COVID-19.

Также за прошедшие 24 часа коронавирусом заразились 86 769 человек. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 16 861 793.

Ранее Минздрав России зарегистрировал препарат для лечения коронавируса и гриппа «Атериксен». Лекарство пока зарегистрировано только для взрослых пациентов с COVID-19 — оно предназначено для людей с легким течением заболевания.