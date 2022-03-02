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Минздрав России зарегистрировал препарат для лечения COVID-19

Минздрав России зарегистрировал препарат от коронавируса и гриппа «Атериксен»

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Минздрав России зарегистрировал препарат для лечения коронавирусной инфекции «Атериксен». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российскую фармацевтическую компанию «Валента фарм».

«Препарат предназначен для лечения коронавирусной инфекции и в дальнейшем для лечения других острых респираторных вирусных инфекций, включая грипп», — отметили в компании.

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Уточняется, что «Атериксен» на данный момент зарегистрирован только для лечения взрослых пациентов с COVID-19 легкого течения. По данным исследований, препарат на 80 процентов снижает число госпитализаций у амбулаторных пациентов с коронавирусом.

Старт серийного производства лекарства запланирован на конец второго — начало третьего квартала 2022 года.

Ранее федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России подало заявку в министерство здравоохранения РФ на регистрацию препарата от COVID-19 под названием «Мир 19». Регистрация препарата Минздравом позволит использовать его в амбулаторном звене.

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Никита Абрамов
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