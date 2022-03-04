В России госпитализировали 9849 пациентов с коронавирусом

За минувшие сутки в России госпитализировали 9849 пациентов, заболевших COVID-19. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции в пятницу, 4 марта.

Днем ранее, 3 марта, число госпитализаций составило 10 620. Таким образом, этот показатель снизился на 7,3 процента.

Выздоровели и выписались за последние сутки 160 507 пациентов. Всего с начала пандемии врачи вылечили 14 263 191 россиянина с коронавирусом.

Также за прошедшие 24 часа в России выявлено 89 174 новых случая COVID-19. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 16 775 024.