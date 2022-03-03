В России госпитализировали 10 620 пациентов с коронавирусом

За минувшие сутки в России госпитализировали 10 620 пациентов, заболевших COVID-19. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции в четверг, 3 марта.

Это на на 9,6 процента меньше по сравнению с предыдущим днем. 2 марта число госпитализаций составило 11 754.

За минувшие сутки в связи с выздоровлением было выписано 70 689 человек. Этот показатель на 7 процентов меньше по сравнению с предыдущим днем.

За прошедшие 24 часа в России выявили 93 026 новых случаев коронавируса.

Ранее вирусолог, инфекционист Николай Малышев оценил срок восстановления организма после коронавируса в несколько лет.

По словам специалиста, постковид может длиться более двух лет. Малышев отметил, что в каких-то случаях восстановление происходит быстрее, однако подчеркнул необходимость вакцинации.