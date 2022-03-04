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Минздрав оценил ситуацию с лекарствами в России

Глава Минздрава Мурашко заявил, что ситуация с лекарствами в России стабильная

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Ситуация лекарствами в России стабильная, в стране сформированы значительные запасы препаратов. Такую оценку дал глава Минздрава Михаил Мурашко. Его слова в пятницу, 4 марта, приводит ТАСС.

Он отметил, что заявлений об ограничениях поставок медикаментов из-за рубежа не поступало, российские и иностранные производители подтверждают продолжение работы. Кроме того, контракты по некоторым препаратам заключены на два-три года, что дает уверенность в стабильности поставок.

Также Мурашко уточнил, что в России будет создана межведомственная рабочая группа для повышения стабильности в обеспечении необходимыми препаратами и медицинскими изделиями в период санкций.

Ранее глава Минздрава объявил, что протоколы лечения новой коронавирусной инфекции после появления омикрон-штамма изменились, что позволяет более эффективно оказывать помощь больным.

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Евгения Куликова
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