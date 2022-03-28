Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России

Глава Роспотребнадзора Попова заявила, что в России продолжается пандемия коронавируса

Пандемия коронавируса в России не закончилась. Об этом заявила главный санитарный врач страны Анна Попова, передает ТАСС.

Ситуацию с COVID-19 нельзя считать завершенной и локализованной, сообщила она на Всероссийском конгрессе по инфекционным болезням.

Попова добавила, что в регионах с ослабленными антиковидными мерами увеличивается коэффициент распространения коронавируса.

Ранее иммунолог Николай Крючков оценил вероятность новой волны COVID-19 в России. По его словам, она придется на осень или зиму. А уже в ближайшие три-четыре недели произойдет рост заболеваемости.

В свою очередь, инфекционист Николай Малышев заявил, что после ослабления пандемии коронавируса может вернуться ряд других болезней, таких как стрептококк, риновирусная и бокавирусная инфекции.