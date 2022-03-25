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России предрекли новую волну COVID-19

Иммунолог Крючков предрек новую волну COVID-19 в России

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Россию, скорее всего, ожидает новая волна COVID-19, считает иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. Об этом можно судить по тому, что во многих странах Европы наблюдается рост либо фиксация заболеваемости на довольно высоких уровнях, отметил он. О вероятности новой волны коронавируса он высказался в разговоре с «Лентой.ру».

Когда и какой будет новая волна COVID-19

По словам иммунолога, крайне вероятно, что новая большая волна COVID-19 придется на осень или зиму. А значительный рост заболеваемости, предположительно, произойдет уже в ближайшие 3-4 недели.

«Это не будет такая волна, как при омикроне, где до 200 тысяч в день доходило. Сейчас 25 тысяч, но, если это будет повышение в 2-2,5 раза, мы можем просто не увидеть этого в официальной статистике, потому что сейчас заметно упала мощность тестирования, поэтому можем просто не заметить», — отметил Крючков.

Распространяться в этот раз, вероятнее всего, будет подвид омикрона BA.2 и в меньшей степени дельтакрон, уверен иммунолог. Дело в том, что BA.2 уже составляет подавляющее большинство случаев заражения в транспортных хабах и городах миллионниках, таких как Москва и Санкт-Петербург. А дельтакрон активно распространяется в Европе.

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Почему новой волны COVID-19 не избежать

Новый всплеск заболеваемости, вероятно, произойдет именно через месяц, так как в эпидемиологическом процессе есть сезонная составляющая. По словам Крючкова, она не так ярко выражена, как при сезонных инфекциях, однако для вируса тоже есть более и менее благоприятные сезоны. «Нынешний сезон, до мая, еще является опасным, потом природные факторы начинают играть против распространения», — уточнил он.

Кроме того, риски распространения вируса остаются высокими с учетом нескольких моментов. Во-первых, подвид омикрона BA.2 является более заразным и его сложно контролировать, рассказал иммунолог.

«Второе — проблема снятия ограничений. Она состоит в том, что мы фактически даем зеленый свет распространению инфекции, а это приводит к тому, что появляется все большее количество "мутантов", и какие-то из них могут быть значимы с эпидемиологической точки зрения. Третье — невысокий уровень коллективного иммунитета. На сегодняшний день в реальности это ниже 50 процентов, и он продолжает падать», — поделился Крючков.

Ранее оперативный штаб по борьбе коронавирусом сообщил, что коллективный иммунитет к COVID-19 в России составляет 49,7 процента. Отмечалось, что первым компонентом вакцины от коронавируса привились 89 070 668 раз, а вторым компонентом — 85 335 022 раза.

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Екатерина Смирная
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