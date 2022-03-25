Стала известна доля коллективного иммунитета к COVID-19 в России
Коллективный иммунитет к коронавирусу в России составляет 49,7 процента
В России коллективный иммунитет к COVID-19 составляет 49,7 процента. Такие данные приводятся на сайте оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
«Коллективный иммунитет 49,7 процента», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что первым компонентом вакцины от коронавируса привились 89 070 668 раз, а вторым компонентом — 85 335 022 раза.
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