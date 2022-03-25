Стала известна доля коллективного иммунитета к COVID-19 в России

Коллективный иммунитет к коронавирусу в России составляет 49,7 процента

В России коллективный иммунитет к COVID-19 составляет 49,7 процента. Такие данные приводятся на сайте оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

«Коллективный иммунитет 49,7 процента», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что первым компонентом вакцины от коронавируса привились 89 070 668 раз, а вторым компонентом — 85 335 022 раза.

За минувшие сутки в России госпитализировали 4212 пациентов с коронавирусом. Всего за прошедшие 24 часа в стране выявили 25 382 новых случая COVID-19.

Ранее врач-инфекционист Андрей Поздняков в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что COVID-19 вряд ли станет обычной респираторной инфекцией, так как при заражении коронавирусом возникают различные системные проявления.