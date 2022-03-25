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Инфекционист усомнился в способности коронавируса стать обычной ОРВИ

Инфекционист Поздняков заявил, что COVID-10 вряд ли станет обычной ОРВИ из-за проявлений

Фото: Владимир Новиков / пресс-служба мэра и правительства Москвы

COVID-19 вряд ли способен стать обычной респираторной инфекцией. Свои сомнения в разговоре с «Лентой.ру» высказал врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главврач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

По его словам, при ОРВИ нет никаких других проявлений, кроме респираторных, а при заражении коронавирусом возникают системные проявления, в том числе тромбозы, неврологические проблемы, запуск аутоиммунной патологии.

«С клинической точки зрения, проблем он вызывает немало, и пока уменьшения их не предвидится. Особенно у пациентов со снижением специфического иммунного ответа ниже определенного порога, который мы, к сожалению, не можем маркировать количественно», — заявил Поздняков.

Специалист отметил, что важно обращать внимание на давность перенесенной инфекции или вакцинации, так как чем больше срок, тем выше вероятность заболеть повторно тяжелее и с осложнениями.

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Ранее многие специалисты говорили о том, что коронавирус постепенно превратится в сезонную инфекцию. Так, доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров считает, что COVID-19 продолжит мутировать после омикрон-штамма и постепенно станет ОРВИ. По мнению вирусолога Виталия Зверева, после омикрон-штамма начнут появляться более легкие варианты инфекции.

При этом, как считает замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов Александр Горелов, говорить о превращении коронавируса в сезонную инфекцию пока рано, так как в нем пока не видно таких черт, а Россия не достигла даже минимального уровня коллективного иммунитета, который должен составить 80 процентов.

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Майя Гавашели
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