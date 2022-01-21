Вирусолог спрогнозировал появление легких штаммов и спад пандемии COVID-19

После омикрон-штамма появятся более легкие варианты инфекции. Такое будущее пандемии COVID-19 спрогнозировал завкафедрой Первого государственного медицинского университета имени Сеченова Виталий Зверев, его цитирует «Интерфакс».

По словам вирусолога, неправильно говорить, что омикрон — последняя стадия развития коронавируса и вскоре пандемия окончится. Таких гарантий никто не может дать, подчеркнул он. «Но пандемия, конечно, пойдет на спад и, судя по опыту, новые формы будут легче, чем предыдущие. Так было всегда», — сказал Зверев.

Ранее иммунолог Владислав Жемчугов назвал главный плюс омикрона. Он заключается в том, что южноафриканский вариант вытеснит дельта-штамм. Специалистам важно в первые два дня после начала болезни поставить пациентам диагноз и определить, каким штаммом они инфицированы, считает специалист. Это поможет врачам лечить молодых пациентов с более легким течением амбулаторно и не нагружать систему здравоохранения.