Врач назвал россиянам главный плюс омикрона

Главный плюс распространения омикрона в том, что он вытеснит дельту, приводящую к высокой летальности. Такое преимущество нового штамма коронавируса назвал доктор медицинских наук, российский врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов. Его слова приводит РИА Новости.

Он также выразил мнение, что в настоящее время специалистам важно сосредоточиться на ранней постановке правильного диагноза: важно в первые два дня знать, грипп у пациента, штамм коронавируса дельта или омикрон. Это позволит медикам лечить молодых пациентов с более легким омикроном амбулаторно и не нагружать систему здравоохранения.

Ранее Жемчугов также отмечал, что реальное число зараженных коронавирусом в России может быть в шесть, а то и в десять раз больше, чем по официальным данным. Причина, полагает иммунолог, в большом числе болеющих бессимптомно или в легкой форме, без обращения к врачу.

По данным оперштаба, на 20 января в России зарегистрировали 38 850 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 10 938 261.

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) полагают, что появившийся омикрон-штамм может говорить о завершении пандемии коронавируса. Такое заявление сделал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.