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В РФПИ связали появление омикрон-штамма с завершением пандемии

Глава РФПИ Дмитриев: появившийся омикрон-штамм может говорить о завершении пандемии

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Появившийся омикрон-штамм может говорить о завершении пандемии коронавируса. Такую связь на брифинге выявил руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, сообщает в четверг, 20 января, ТАСС.

В то же время глава РФПИ считает, что существуют риски возникновения иных мутаций.

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Глава Минздрава России отмечал ранее, что в стране число повторных случаев коронавируса у переболевших выросло из-за распространения омикрон-штамма с пяти до 10 раз.

В связи с этим в России сейчас складывается напряженная ситуация, подчеркнул глава ведомства.

Мурашко пообещал, что российская система здравоохранения начнет перестраиваться под особенности течения омикрона. Министр призвал россиян тщательнее заботиться о своем здоровье.

За последние 24 часа в России выявили 38 850 новых случаев коронавируса — это максимум с 13 ноября 2021 года. Таким образом, общее число заразившихся с начала пандемии достигло 10 938 261.

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Анна Щербакова
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