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Глава Минздрава назвал напряженной ситуацию в России из-за омикрона

Мурашко: из-за омикрона в России выросло число повторных случаев COVID-19 у переболевших

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

В России число повторных случаев коронавируса у переболевших выросло из-за распространения омикрон-штамма с пяти до 10 раз. Об этом заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко, сообщает в четверг, 20 января, РИА Новости.

В связи с этим в России сейчас складывается напряженная ситуация, заметил глава ведомства.

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Российская система здравоохранения начнет перестраиваться под особенности течения омикрона, добавил Мурашко. Он призвал россиян тщательнее заботиться о своем здоровье.

За последние 24 часа в России выявили 38 850 новых случаев коронавируса — это максимум с 13 ноября 2021 года. Таким образом, общее число заразившихся с начала пандемии достигло 10 938 261.

Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Москве (11 557), Санкт-Петербурге (4753) и в Подмосковье (2795).

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Анна Щербакова
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