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Российский инфекционист предрек становление COVID-19 сезонным ОРВИ

Инфекционист Никифоров: коронавирус продолжит мутировать и станет сезонным ОРВИ

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Коронавирус продолжит мутировать после омикрон-штамма, однако скорее всего станет сезонным ОРВИ. Такое развитие ситуации предрек главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров, его слова передает РИА Новости.

«Конечно, вирус будет продолжать мутировать, он никуда не денется, но другое дело, что пандемия, по идее, должна закончиться, а вирус останется в популяции, как и все остальные вирусы, как вирус гриппа, аденовирус, риновирус», — заявил российский специалист.

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Специалист отметил, что сам коронавирус никуда не уйдет, однако станет сезонным ОРВИ.

Ранее завкафедрой Первого государственного медицинского университета имени Сеченова Виталий Зверев заявил, что после омикрон-штамма коронавируса появятся более легкие варианты инфекции.

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Никита Абрамов
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