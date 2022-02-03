Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Роспотребнадзоре ответили на вопрос о превращении COVID-19 в сезонную инфекцию

Инфекционист Роспотребнадзора Горелов не увидел у коронавируса черт сезонной инфекции

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Говорить о превращении коронавируса в сезонную инфекцию пока преждевременно — таких черт в нем пока не видно. Об этом «Ленте.ру» рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

По его словам, Россия пока не достигла даже минимального уровня коллективного иммунитета, который должен составлять не менее 80 процентов. «Так что эпидемиологический процесс пока еще продолжается», — заявил инфекционист, отвечая на вопрос, говорит ли о превращении COVID-19 в сезонную инфекцию то, что омикрон утратил способность поражать легочную ткань.

Материалы по теме:
«Вирус, конечно же, останется с нами» Заразившийся омикроном генетик — о симптомах, опасности и будущем нового штамма
«Вирус, конечно же, останется с нами»Заразившийся омикроном генетик — о симптомах, опасности и будущем нового штамма
31 января
«Счет идет на дни» Омикрон начал вытеснять дельта-штамм коронавируса. Чем это грозит россиянам?
«Счет идет на дни»Омикрон начал вытеснять дельта-штамм коронавируса. Чем это грозит россиянам?
27 января

Горелов также отметил, что такая особенность характерна только для омикрона, который хоть и получает все большее распространение в России, но вытеснить дельту пока не может. Пневмонии же как раз являются ключевым осложнением для дельта-варианта.

Дельта пока не исчезла в России окончательно, и еще немало регионов, где она занимает значительное место в структуре заболеваемости

Александр Гореловинфекционист

При этом он подчеркнул, что основной рост числа заражений идет за счет средних и легких форм коронавируса, а также повышения порога заболеваемости из-за сезонных ОРВИ и гриппа. «Во всех этих случаях достаточно лечения на дому», — заверил Горелов, подчеркнув, что доля тяжелых случаев коронавируса составляет около пяти процентов от общего числа.

Ранее глава Роспотребнадхора Анна Попова заявила, что коронавирус утратил способность поражать легочную ткань. По ее словам, 80 процентов новых случаев приходится на омикрон-штамм — эта разновидность коронавируса считается более заразной, но менее опасной.

О том, что коронавирус постепенно превратится в сезонную инфекцию, говорили многие специалисты. В частности, доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров заявлял, что коронавирус продолжит мутировать после омикрон-штамма и со временем, скорее всего, станет сезонным ОРВИ. Академик РАН, вирусолог Виталий Зверев, в свою очередь, отмечал, что после омикрон-штамма коронавируса появятся более легкие варианты инфекции.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Ольга Галковская
Обсудить
Последние новости
США перестали считать неминуемым «вторжение» России на Украину
Генетики назвали одну из причин потери обоняния при коронавирусе
Нутрициолог предупредила о риске комы из-за помидоров
В России сочли деструктивным шагом отправку американских войск в Европу
В подъезде жилого дома в Москве обнаружили ледяные сталактиты
Раскрыты последствия столкновения темной материи со звездой
Стало известно об увеличении производства российских «Ихтиозавров»
Популярная американская ведущая исполнила свою мечту о спасении горилл
Посольство России в США заявило о позитивном сигнале Госдепа
Таксистка узнала в пассажире нового знакомого и раскрыла его обман
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.