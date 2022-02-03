В Роспотребнадзоре ответили на вопрос о превращении COVID-19 в сезонную инфекцию

Говорить о превращении коронавируса в сезонную инфекцию пока преждевременно — таких черт в нем пока не видно. Об этом «Ленте.ру» рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

По его словам, Россия пока не достигла даже минимального уровня коллективного иммунитета, который должен составлять не менее 80 процентов. «Так что эпидемиологический процесс пока еще продолжается», — заявил инфекционист, отвечая на вопрос, говорит ли о превращении COVID-19 в сезонную инфекцию то, что омикрон утратил способность поражать легочную ткань.

Горелов также отметил, что такая особенность характерна только для омикрона, который хоть и получает все большее распространение в России, но вытеснить дельту пока не может. Пневмонии же как раз являются ключевым осложнением для дельта-варианта.

Дельта пока не исчезла в России окончательно, и еще немало регионов, где она занимает значительное место в структуре заболеваемости Александр Горелов инфекционист

При этом он подчеркнул, что основной рост числа заражений идет за счет средних и легких форм коронавируса, а также повышения порога заболеваемости из-за сезонных ОРВИ и гриппа. «Во всех этих случаях достаточно лечения на дому», — заверил Горелов, подчеркнув, что доля тяжелых случаев коронавируса составляет около пяти процентов от общего числа.

Ранее глава Роспотребнадхора Анна Попова заявила, что коронавирус утратил способность поражать легочную ткань. По ее словам, 80 процентов новых случаев приходится на омикрон-штамм — эта разновидность коронавируса считается более заразной, но менее опасной.

О том, что коронавирус постепенно превратится в сезонную инфекцию, говорили многие специалисты. В частности, доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров заявлял, что коронавирус продолжит мутировать после омикрон-штамма и со временем, скорее всего, станет сезонным ОРВИ. Академик РАН, вирусолог Виталий Зверев, в свою очередь, отмечал, что после омикрон-штамма коронавируса появятся более легкие варианты инфекции.