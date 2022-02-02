Коронавирус утратил способность проникать в легочную ткань

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила РИА Новости, что COVID-19 утратил способность проникать в легочную ткань.

По его словам, омикрон-штамм поражает органы верхних дыхательных путей и не вызывает тяжелого течения болезни, но нельзя утверждать, что он не восстановит эту способность в будущем. «Ученые разных стран и наши исследователи в Российской Федерации говорят, что вирус постоянно меняется, это его свойство, он без этого жить не может», — пояснила Попова, добавив, что коронавирус ищет самую лучшую форму, которая адаптирует его к организму человека.

«Никто не говорит, что он не восстановит такую способность, но вот сегодня он такой. В основном он поражает органы верхних дыхательных путей, трахеит, у детей может быть бронхит», — сказала глава ведомства.

Попова добавила, что тяжелые формы течения, которые наблюдались раньше, омикрон не вызывает При этом еще неизвестно, какие будут осложнения после него, поскольку прошел слишком маленький период времени с момента его прихода.

Ранее Попова оценила вероятность введения локдауна, карантина или чрезвычайных мер по противодействию коронавирусу. Она исключила такую возможность и заявила, что в стране не планируют принимать такие решения.