Глава Роспотребнадзора оценила вероятность введения локдауна в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила возможность введения локдауна в стране и прокомментировала необходимость карантина для привитых россиян после контакта с зараженным COVID-19. Об этом она рассказала в интервью РИА Новости.

Вероятность локдауна в России

Попова оценила вероятность введения локдауна, карантина или чрезвычайных мер по противодействию коронавирусу. Она исключила такую возможность и заявила, что в стране не планируют принимать такие решения.

Уже сегодня мы не говорим о локдауне, мы не говорим о карантине, мы не говорим о каких-то чрезвычайных мерах по противодействию Анна Попова Глава Роспотребнадзора

Похожее мнение ранее выразил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что дополнительные ограничения не имеют смысла.

Глава ведомства спрогнозировала, что число заболевших коронавирусом в России будет расти. Однако в стране уже выработаны схемы по борьбе с пандемией и средства диагностики инфекции. Попова добавила, что в России существует «очень серьезное, укрепившееся» и новое направление — система информирования граждан по телефону 122.

Нет ничего в этом мире идеального, но эта система, конечно, развивается очень эффективно, и она важна для людей, у них есть единый номер, где они могут решить свои проблемы Анна Попова Глава Роспотребнадзора

Необходимость самоизоляции

Попова заявила, что при отсутствии симптомов привитым от коронавируса не нужно соблюдать семидневную изоляцию после общения с больным.

Нет, не нужно! Это наше правило! Привитым и переболевшим контактным такая изоляция не показана, если у них нет симптомов Анна Попова Глава Роспотребнадзора

Глава ведомства отметила, что существует значительное число исследований о том, что у привитых и переболевших пациентов концентрация вируса меньше, чем у других людей. Кроме того, у них наблюдается небольшой период его выделения.

25 января Роспотребнадзор сократил срока карантина самоизоляции коронавирусом с 14 до 7 дней. В ведомстве объяснили, что нововведение касается россиян, контактировавших с больным COVID-19. Правило распространяется и на учеников школы: если в классе выявили COVID-19, то срок изоляции составит семь дней.

Наиболее уязвимые категории россиян

Ранее Попова рассказала, какие категории россиян наиболее подвержены заражению COVID-19. Это пожилые люди без иммунной защиты и пациенты с хроническими заболеваниями без иммунной защиты.

При этом характерной чертой омикрон-штамма коронавируса, который сейчас распространяется в России, Попова назвала его способность поражать детей. Она напомнила, что омикрон распространяется стремительно. При этом дети проводят много времени в помещениях, где формируется высокая плотность контактов.

Омикрон у вакцинированных

Заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова раскрыла особенности заражения омикроном у привитых.

5-7 дней болеют омикроном привитые

Руженцова добавила, что у россиян, не прошедших вакцинацию или не перенесших болезнь, после завершения лечения от коронавируса остается слабость, наблюдается тревожность и нарушения сна, проблемы с памятью, ухудшение сообразительности, «туман в голове», кашель и одышка при физических нагрузках.

Симптомы и места заражения

Доктор медицинских наук, профессор Заур Шугушев заявил, что симптомы заражения омикрон-штаммом напоминают признаки ОРВИ. У пациентов все чаще наблюдаются боли в горле, ломота в теле и иные признаки, похожие на характеристики сезонного гриппа.

Основными местами заражения омикрон-штамма являются очереди и общественный транспорт, заявил заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта, вирусолог Петр Чумаков. С его мнением согласился вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Альтштейн также спрогнозировал сроки достижения пика заболеваемости коронавирусом в России. Он допустил, что это произойдет на текущей неделе. Вирусолог предположил, что если россияне будут вакцинироваться от COVID-19, то пандемия, возможно, «не доживет не до лета».

