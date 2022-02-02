Глава Роспотребнадзора оценила вероятность введения локдауна в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила возможность введения локдауна в стране и прокомментировала необходимость карантина для привитых россиян после контакта с зараженным COVID-19. Об этом она рассказала в интервью РИА Новости.
Вероятность локдауна в России
Попова оценила вероятность введения локдауна, карантина или чрезвычайных мер по противодействию коронавирусу. Она исключила такую возможность и заявила, что в стране не планируют принимать такие решения.
Уже сегодня мы не говорим о локдауне, мы не говорим о карантине, мы не говорим о каких-то чрезвычайных мерах по противодействию
Похожее мнение ранее выразил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что дополнительные ограничения не имеют смысла.
Глава ведомства спрогнозировала, что число заболевших коронавирусом в России будет расти. Однако в стране уже выработаны схемы по борьбе с пандемией и средства диагностики инфекции. Попова добавила, что в России существует «очень серьезное, укрепившееся» и новое направление — система информирования граждан по телефону 122.
Нет ничего в этом мире идеального, но эта система, конечно, развивается очень эффективно, и она важна для людей, у них есть единый номер, где они могут решить свои проблемы
Необходимость самоизоляции
Попова заявила, что при отсутствии симптомов привитым от коронавируса не нужно соблюдать семидневную изоляцию после общения с больным.
Нет, не нужно! Это наше правило! Привитым и переболевшим контактным такая изоляция не показана, если у них нет симптомов
Глава ведомства отметила, что существует значительное число исследований о том, что у привитых и переболевших пациентов концентрация вируса меньше, чем у других людей. Кроме того, у них наблюдается небольшой период его выделения.
25 января Роспотребнадзор сократил срока карантина самоизоляции коронавирусом с 14 до 7 дней. В ведомстве объяснили, что нововведение касается россиян, контактировавших с больным COVID-19. Правило распространяется и на учеников школы: если в классе выявили COVID-19, то срок изоляции составит семь дней.
Наиболее уязвимые категории россиян
Ранее Попова рассказала, какие категории россиян наиболее подвержены заражению COVID-19. Это пожилые люди без иммунной защиты и пациенты с хроническими заболеваниями без иммунной защиты.
При этом характерной чертой омикрон-штамма коронавируса, который сейчас распространяется в России, Попова назвала его способность поражать детей. Она напомнила, что омикрон распространяется стремительно. При этом дети проводят много времени в помещениях, где формируется высокая плотность контактов.
Омикрон у вакцинированных
Заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова раскрыла особенности заражения омикроном у привитых.
Руженцова добавила, что у россиян, не прошедших вакцинацию или не перенесших болезнь, после завершения лечения от коронавируса остается слабость, наблюдается тревожность и нарушения сна, проблемы с памятью, ухудшение сообразительности, «туман в голове», кашель и одышка при физических нагрузках.
Симптомы и места заражения
Доктор медицинских наук, профессор Заур Шугушев заявил, что симптомы заражения омикрон-штаммом напоминают признаки ОРВИ. У пациентов все чаще наблюдаются боли в горле, ломота в теле и иные признаки, похожие на характеристики сезонного гриппа.
Основными местами заражения омикрон-штамма являются очереди и общественный транспорт, заявил заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта, вирусолог Петр Чумаков. С его мнением согласился вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.
Альтштейн также спрогнозировал сроки достижения пика заболеваемости коронавирусом в России. Он допустил, что это произойдет на текущей неделе. Вирусолог предположил, что если россияне будут вакцинироваться от COVID-19, то пандемия, возможно, «не доживет не до лета».