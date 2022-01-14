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Попова назвала наиболее уязвимую к омикрону категорию людей

Глава Роспотребнадзора Анна Попова: пожилые люди наиболее уязвимы перед омикрон-штаммом

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Наиболее уязвимой категорией людей перед омикрон-штаммом коронавируса являются пожилые люди. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24», запись которого доступна на YouTube.

«Люди пожилые без иммунной защиты, люди с хроническими заболеваниями без иммунной защиты — сегодня максимальные группы риска», — сказала глава Роспотребнадзора.

Она отметила, что омикроном могут заразиться и привитые граждане, однако у них не будет тяжелого течения болезни, а симптомы COVID-19 будут больше напоминать грипп или простуду.

Ранее Попова назвала отличия омикрона от предыдущих штаммов. По ее словам, он достаточно быстро размножается на слизистой верхних дыхательных путей: на слизистой носа и горла.

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Никита Абрамов
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