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Попова назвала отличия омикрона от предыдущих штаммов

Глава Роспотребнадзора Попова заявила, что омикрон гораздо быстрее передается
Анна Попова

Анна Попова. Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

Омикрон-штамм коронавируса достаточно быстро размножается на слизистой верхних дыхательных путей: на слизистой носа и горла. Его отличия от предыдущих штаммов назвала глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе брифинга по ситуации с COVID-19, онлайн-трансляция которого ведется на YouTube.

Она отметила, что омикрон распространяется гораздо быстрее, чем его предшественники. Соответственно, человек становится опасным и заразным уже в первые сутки до того, как понимает, что заболел.

По словам Поповой, в окружающей среде омикрон ведет себя так же, как остальные штаммы: он чувствителен ко всем дезинфектантам, неустойчив на поверхностях, если их обрабатывают своевременно. Все наши меры, которые были разработаны ранее, абсолютно актуальны и действенны, их нужно использовать, уточнила глава Роспотребнадзора.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России уровень коллективного иммунитета к COVID-19 сейчас составляет 63,7 процента. Она подчеркнула, что в регионах полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции прошли почти 76,6 миллиона человек.

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Юлия Ямпольская
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