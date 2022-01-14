Попова назвала отличия омикрона от предыдущих штаммов

Омикрон-штамм коронавируса достаточно быстро размножается на слизистой верхних дыхательных путей: на слизистой носа и горла. Его отличия от предыдущих штаммов назвала глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе брифинга по ситуации с COVID-19, онлайн-трансляция которого ведется на YouTube.

Она отметила, что омикрон распространяется гораздо быстрее, чем его предшественники. Соответственно, человек становится опасным и заразным уже в первые сутки до того, как понимает, что заболел.

По словам Поповой, в окружающей среде омикрон ведет себя так же, как остальные штаммы: он чувствителен ко всем дезинфектантам, неустойчив на поверхностях, если их обрабатывают своевременно. Все наши меры, которые были разработаны ранее, абсолютно актуальны и действенны, их нужно использовать, уточнила глава Роспотребнадзора.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России уровень коллективного иммунитета к COVID-19 сейчас составляет 63,7 процента. Она подчеркнула, что в регионах полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции прошли почти 76,6 миллиона человек.