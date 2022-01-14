Назван уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России

В России уровень коллективного иммунитета к COVID-19 сейчас составляет 63,7 процента, заявила вице-премьер страны Татьяна Голикова, сообщает в пятницу, 14 января, ТАСС.

Вице-премьер указала, что в российских регионах полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции прошли почти 76,6 миллиона человек.

Омикрон-штамм коронавируса вытеснит разновидность дельта в России по причине высокой контагиозности, допустила Голикова.

Ранее она сообщила, что в России выявили 783 случая заражения омикрон-штаммом коронавируса, 53 процента из них были зарегистрированы в Москве.

Также вице-премьер обратила внимание на то, что заболеваемость COVID-19 растет в 37 регионах России.

Она пояснила, что заболеваемость в этих регионах выросла за последние пять суток.