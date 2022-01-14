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Голикова назвала число случаев заражения омикроном в России

Голикова заявила, что в России выявили 783 случая заражения омикрон-штаммом коронавируса
Татьяна Голикова

Татьяна Голикова. Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

В России выявили 783 случая заражения омикрон-штаммом коронавируса, 53 процента из них были зарегистрированы в Москве. Такое число назвала вице-премьер страны Татьяна Голикова в ходе брифинга по ситуации с COVID-19, онлайн-трансляция которого идет на YouTube.

По ее словам, столичный регион традиционно принимает на себя первый удар как крупный транспортный узел.

Ранее вице-премьер России заявила, что в стране уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в настоящее время составляет 63,7 процента. В регионах полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции прошли почти 76,6 миллиона человек, уточнила она.

В свою очередь главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов заявил, что омикрон гораздо контагиознее других разновидностей коронавируса, поэтому он может быстрее распространиться и заразить большее количество граждан. Система здравоохранения может оказаться перегружена на пике, несмотря на заявления об ослабленности данного штамма, рассказал он.

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Юлия Ямпольская
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