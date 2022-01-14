Голикова назвала количество регионов с ростом заболеваемости COVID-19

Заболеваемость COVID-19 растет в 37 регионах России. Об этом заявила глава оперштаба по борьбе с коронавирусом, вице-премьер страны Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия 24», запись которого доступна на YouTube.

Она уточнила, что заболеваемость в этих регионах выросла за последние пять суток. Кроме того, Голикова отметила, что превышение среднероссийского уровня заражений коронавирусом зафиксировали в 21 регионе.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин предупредил о резком росте заболеваемости COVID-19 в Москве. Он заявил, что число заражений коронавирусом в Москве может достичь 7 тысяч за сутки.