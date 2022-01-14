Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Голикова назвала количество регионов с ростом заболеваемости COVID-19

Вице-премьер Голикова: в 37 регионах России растет заболеваемость COVID-19

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Заболеваемость COVID-19 растет в 37 регионах России. Об этом заявила глава оперштаба по борьбе с коронавирусом, вице-премьер страны Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия 24», запись которого доступна на YouTube.

Она уточнила, что заболеваемость в этих регионах выросла за последние пять суток. Кроме того, Голикова отметила, что превышение среднероссийского уровня заражений коронавирусом зафиксировали в 21 регионе.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин предупредил о резком росте заболеваемости COVID-19 в Москве. Он заявил, что число заражений коронавирусом в Москве может достичь 7 тысяч за сутки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
В США сообщили о планах России провести операцию на Украине под чужим флагом
Россиянка наняла киллера для убийства мужа за 50 миллионов рублей
Глава Минздрава описал симптоматику заражения омикрон-штаммом
На Украине заявили об абсолютной готовности вступить в НАТО
Microsoft похоронила популярные консоли Xbox
Десятки «Борисов Джонсонов» собрались в центре Лондона с выпивкой
Попова заявила о периоде скрытого течения омикрона
Мужчину заподозрили в убийстве жены во время путешествия ради страховых выплат
Малышева рассказала о снижающем риск рака почки популярном напитке
Попова назвала отличия омикрона от предыдущих штаммов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter