Собянин предупредил о резком росте заболеваемости COVID-19 в Москве

Число заражений коронавирусом в Москве может достичь 7 тысяч за сутки. С таким предупреждением выступил мэр столицы Сергей Собянин, сообщает в пятницу, 14 января, ТАСС.

Он пояснил, что резкое увеличение может быть зарегистрировано уже в ближайшую субботу, 15 января. По мнению Собянина, подъем заболеваемости коронавирусом в Москве связан с распространением омикрон-штамма.

В то же время мэр пояснил, что в Москве количество госпитализаций осталось прежним и не возросло. «Необходимо быть осторожными, беречься. Особенно это касается людей пожилого возраста, людей с хроническими заболеваниями, которые должны оградить себя от излишних контактов», — подчеркнул Собянин.

Мэр Москвы допустил, что и на следующей неделе рост заболеваемости продолжится.

Ранее главный врач городской клинической больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко сообщал о подготовке учреждения из-за распространения омикрона. По его словам, в Коммунарке уже развернуты дополнительные койки.

Проценко пояснил, что места удалось сохранить во временном госпитале. В период спада коронавирусной инфекции эти койки были продезинфицированы и обработаны, добавил Проценко.