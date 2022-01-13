В городской клинической больнице №40 в Коммунарке есть дополнительные койки. В связи с этим главный врач медицинского учреждения Денис Проценко объявил о готовности к увеличению числа больных COVID-19, сообщает ТАСС.

Он пояснил, что эти места удалось сохранить во временном госпитале. В период спада коронавирусной инфекции эти койки были продезинфицированы и обработаны, добавил Проценко.

Он добавил, что в настоящее время специалисты проверяют всю аппаратуру и ведут ее техническое обслуживание. Проценко заверил, что команда госпиталя готова к масштабированию численности сотрудников кол-центра, если ситуация с коронавирусом начнет ухудшаться.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что из-за омикрон-штамма коронавируса Москва может столкнуться с более сложной ситуацией по COVID-19, чем в предыдущие волны.

Градоначальник столицы допустил, что в ближайшие семь-десять дней в городе прогнозируется значительный рост заболеваемости коронавирусом — он продлится около 70 дней.