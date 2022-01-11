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Собянин допустил наиболее сложную ситуацию с COVID-19 из-за омикрона

Собянин: Москва может столкнуться с наиболее сложной ситуацией по COVID-19 из-за омикрона
Сергей Собянин

Сергей Собянин. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Из-за омикрон-штамма коронавируса Москва может столкнуться с более сложной ситуацией по COVID-19, чем в предыдущие волны. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин на заседании координационного совета по борьбе с инфекцией, его цитирует ТАСС.

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В связи с этими опасениями необходимо мобилизировать коечный фонд для пациентов с COVID-19, считает градоначальник. Он добавил, что в Москве зафиксировано значительное число заболевших омикрон-штаммом коронавируса — количество инфицированных будет расти.

По словам Сергея Собянина, в ближайшие семь-десять дней в городе прогнозируется значительный рост заболеваемости коронавирусом — он продлится около 70 дней.

Ранее мэр столицы Собянин рассказал о двух самых тяжелых пиках коронавируса — они были в июне и в конце октября 2021 года. Подъем заболеваемости COVID-19 — это тяжелая история, когда количество госпитализированных пациентов очень большое, считает градоначальник.

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Анастасия Шейкина
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