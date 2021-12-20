Собянин рассказал о двух самых тяжелых пиках коронавируса

Все пики коронавируса были тяжелые, однако в 2021 году были пройдены два наиболее серьезных: в июне и в конце октября. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в прямом эфире на телеканале «Россия 24», трансляция которого проходит на YouTube-канале.

По словам градоначальника, это всегда тяжелая история, так как количество людей, которых госпитализируют, очень большое.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в Москве 80 процентов госпитализированных пациентов с COVID-19 — это те, кто занимался самолечением. Нужно не доводить заболевшего до тяжелого состояния, а лечить амбулаторно. Для этого следует быстро выявлять новые случаи коронавируса — такое возможно только в случае своевременного обращения к врачу и тестирования, заключил мэр столицы.

Кроме того, Собянин высказался о новых ограничениях из-за COVID-19 перед Новым годом. По его словам, в Москве не намерены их вводить, при этом, если дополнительных мер потребует эпидситуация, власти объявят об этом заранее.